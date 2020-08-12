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Медведев упрекнул США в стремлении использовать интернет как свою вотчину

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)
США используют интернет только для достижения собственных целей. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Видео с совещания о создании режима равных прав в управлении интернетом с его участием опубликовано в его Facebook.

«Целый ряд стран, прежде всего это Соединенные Штаты Америки, стремятся использовать интернет как свою вотчину, как инструмент для обеспечения исключительно своих целей. <…> Если говорить прямо и просто: так быть не должно», — отметил Медведев.

По его мнению, США намерены и дальше придерживаться такой политики в интернете, истолковывая решения тех или иных компаний или стран в пользу своих государственных интересов. «В таких условиях ни пользователи Сети, ни бизнес, ни государства не могут быть уверены, что их интересы будут надлежащим образом защищены. В этом, собственно, цель обеспечения равных прав», — заметил Медведев.

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Фото: AP

В начале августа госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американское правительство ужесточает политику против китайских компаний и приложений. Он призвал Федеральную комиссию по коммуникациям отозвать разрешения на работу у китайских компаний, а также удалить из интернет-магазинов не заслуживающие доверия приложения. Помпео подчеркнул, что TikTok и WeChat представляют «значительную угрозу персональным данным американцев».

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Фото: Jens Kalaene / ZB / Global Look Press

В это же время президент США Дональд Трамп сообщил, что приложение TikTok будет заблокировано 15 сентября 2020 года, если до этой даты его не продадут американской компании.

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Теги: интернет, Дмитрий Медведев, США
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