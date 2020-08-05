Помпео заявил об ужесточении политики в отношении китайских приложений

США ужесточают политику против китайских телекоммуникационных компаний и приложений. Об этом заявил на брифинге госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, трансляция велась в Twitter его ведомства.

«Мы работаем над тем, чтобы не заслуживающие доверия китайские телекоммуникационные компании не предоставляли телекоммуникационные услуги между США и другими странами», — отметил Помпео.

Он также призвал Федеральную комиссию по коммуникациям отозвать разрешение China Telecom и трех других китайских компаний на подобного рода услуги.

Кроме того, по словам Помпео, «не заслуживающие доверия китайские приложения» должны быть удалены из американских магазинов приложений. Госсекретарь назвал TikTok, WeChat и другие приложения «значительной угрозой персональным данным американцев».