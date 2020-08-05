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Политика ,  
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Помпео заявил об ужесточении политики в отношении китайских приложений

США ужесточают политику против китайских телекоммуникационных компаний и приложений. Об этом заявил на брифинге госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, трансляция велась в Twitter его ведомства.

«Мы работаем над тем, чтобы не заслуживающие доверия китайские телекоммуникационные компании не предоставляли телекоммуникационные услуги между США и другими странами», — отметил Помпео.

Он также призвал Федеральную комиссию по коммуникациям отозвать разрешение China Telecom и трех других китайских компаний на подобного рода услуги.

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Кроме того, по словам Помпео, «не заслуживающие доверия китайские приложения» должны быть удалены из американских магазинов приложений. Госсекретарь назвал TikTok, WeChat и другие приложения «значительной угрозой персональным данным американцев».

Также он добавил, что Вашингтон будет работать над тем, чтобы китайские компании не могли устанавливать подводные кабели связи, ведущие в США. Кроме того, Соединенные Штаты будут стараться ограничить возможности китайских «облачных» сервисов по сбору, хранению и обработке данных в США.

Ранее Помпео заявил о возможности блокировки TikTok в США. В Вашингтоне выразили опасения, что с помощью приложения власти Китая могут воспользоваться данными американцев. В начале августа президент США Дональд Трамп сообщил, что TikTok будет заблокирован к 15 сентября и до этой даты должен быть продан американской компании.

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Теги: США, Китай, мобильные приложения
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