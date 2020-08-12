Токаев поздравил Путина с регистрацией первой в мире вакцины от COVID-19

Фото: АГН «Москва»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с поздравлениями российскому коллеге Владимиру Путину по случаю регистрации первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте лидера Казахстана.

«Данное событие подтверждает высокий потенциал и авторитет российской науки, а также ведущую роль России в борьбе с этой глобальной угрозой», — говорится в телеграмме Токаева.

Кроме того, президент республики поблагодарил Путина за поддержку Казахстана во время пандемии коронавируса, в том числе за направление гуманитарной помощи и врачей, которые, как говорится в телеграмме, внесли весомый вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в нашей стране.

Помимо этого, Токаев сообщил Путину, что во второй половине августа в Москву направится правительственная делегация Казахстана, которая собирается обсудить закупку российской вакцины.