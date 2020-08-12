Врач сообщил о запретах в день вакцинации от COVID-19

В день вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 нельзя употреблять алкоголь. Об этом сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает «РИА Новости».

«Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина, не совместимы с алкоголем, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины», — сказал Брюн.



11 августа президент Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали вакцину от COVID-19. По его словам, вакцина создает устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции и не вызывает серьезных побочных эффектов. Глава государства также отметил, что одна из его дочерей уже сделала такую прививку.

Путин добавил, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной.

В Государственном реестре лекарственных средств указано, что вакцину от COVID-19 планируется выпустить в гражданский оборот в России с 1 января 2021 года. В регистрационном удостоверении препарата говорится, что применение вакцины возможно только «в условиях медицинских организаций, имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику населения в установленном законодательством порядке».