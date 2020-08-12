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Российские дипломаты опубликовали фото Солопова после освобождения

Посольство России в Белоруссии опубликовало фотографию журналиста Meduza Максима Солопова, пропавшего после задержания в Минске и освобожденного вечером 11 августа. Фотография размещена в Twitter дипмиссии.

В подписи к снимку говорится, что Солопов выехал в Россию в сопровождении сотрудников консульского отдела посольства.

Солопов был задержан в ночь на 10 августа во время акций протеста в Белоруссии против официальных результатов выборов. Свидетелем этого был журналист Daily Storm Антон Старков, которого также задержали. По его словам, силовики избили Солопова.

После этого Солопов перестал выходить на связь, а его его местонахождение было неизвестно. Его жена Алина Солопова подала заявление о его исчезновении в отделение полиции московского района Гольяново, сообщила она РБК.

Опубликовано видео задержания белорусскими силовиками журналиста Солопова
Общество


Вечером 11 августа Meduza сообщила, что журналиста отпустили из изолятора на улице Окрестина в Минске и в ближайшее время должны отвести на границу с Россией. По информации издания, Солопов при задержании получил легкую черепно-мозговую травму. За медицинской помощью он обратится, когда уже будет в Москве.

Теги: Белоруссия, задержание журналистов
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