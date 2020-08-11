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На Минском маргариновом заводе опровергли информацию о забастовке рабочих

Руководство маргаринового завода в Минске опровергло информацию о забастовке рабочих и назвало ее фейком. Заместитель директора по общим вопросам минского маргаринового завода Сергей Екельчик заявил РБК, что завод работает в штатном режиме и продолжает выполнять производственное задание.

Екельчик предположил, что информация о забастовке могла появится из-за того, что с утра на противоположной стороне предприятия стояли неизвестные ему организованные группы людей.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

«Были организованные группы какие-то на противоположной стороне улицы, ходило человек 20 взад-вперед, потом прибежали журналисты. Сначала мы думали, что это очередь в столовую, но потом поняли, что это провокация», — сказал замдиректора.

По словам Екельчика, участники этих групп на заводе не работают.

О планируемой забастовке сообщал ранее Telegram-канал NEXTA. Кроме маргаринового завода, сообщалось о протестах рабочих Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени Козлова. Они выдвинули свои требования, среди которых прекращение насилия в отношении мирных граждан, освобождение задержанных и включение интернета. В этом же Telegram-канале
было опубликовано открытое заявление профсоюза рабочих ОАО «ГродноАзот», в котором выражается недоверие ЦИК.

Еще одно белорусское издание «Наша нiва» сообщало о группе работников «Белэнергосетьпроекта», которые во время обеденного перерыва пришли к проходной МЭТЗ и устроили овацию его сотрудникам. 

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Теги: Белоруссия, забастовка, Александр Лукашенко, новости
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