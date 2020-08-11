На Минском маргариновом заводе опровергли информацию о забастовке рабочих

Руководство маргаринового завода в Минске опровергло информацию о забастовке рабочих и назвало ее фейком. Заместитель директора по общим вопросам минского маргаринового завода Сергей Екельчик заявил РБК, что завод работает в штатном режиме и продолжает выполнять производственное задание.

Екельчик предположил, что информация о забастовке могла появится из-за того, что с утра на противоположной стороне предприятия стояли неизвестные ему организованные группы людей.

«Были организованные группы какие-то на противоположной стороне улицы, ходило человек 20 взад-вперед, потом прибежали журналисты. Сначала мы думали, что это очередь в столовую, но потом поняли, что это провокация», — сказал замдиректора.

По словам Екельчика, участники этих групп на заводе не работают.