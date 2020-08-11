Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

Фото: tverskoyonline / VK

Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт попал в автомобильную аварию в городе Валдай Новгородской области. Об этом сообщает информационно-туристический портал города Валдай.

По данным издания, ДТП произошло около 12:40 на перекрестке улиц Ленина и Совхозной.

«Mitsubishi L200 под управлением народного артиста РСФСР не выполнил требование знака «Уступи дорогу» и совершил столкновение с Renault Sandero», — говорится в сообщении.

По данным издания, пассажирка машины, с которой столкнулся автомобиль Ширвиндта, была госпитализирована в районную больницу с травмами руки.

Судя по опубликованным на портале фотографиям с места ДТП, обе машины получили незначительные повреждения.