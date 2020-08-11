Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,78 (+0,14) Инвестиции, 10 авг, 13:10
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,83 (-0,35) Инвестиции, 10 авг, 13:10
Один человек погиб в ДТП с участием машины скорой помощи в Благовещенске Общество, 07:06 ВЭБ отказался от кредитования мусорных операторов после критики ФАС Финансы, 07:00 Трамп заявил о не желающих его победы на выборах России и Китае Политика, 06:45 Минтруд разъяснил порядок перевода на удаленку Общество, 06:37 В Минске пропал фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев Общество, 06:12 Финразведка предложила систему для отслеживания сделок с биткоинами Финансы, 06:00 Bloomberg сообщил о появлении в мире нового миллиардера Бизнес, 05:56 Госдеп одобрил высылку российских дипломатов из Словакии Политика, 05:41 Трамп увидел в действиях демократов попытку украсть выборы Политика, 05:15 В сенате США пригрозили санкциями Лукашенко за «нападение на демократию» Политика, 04:59 В Минске вытеснили протестующих с улиц Общество, 04:17 Глава ВОЗ сообщил о «зеленых ростках надежды» в борьбе с COVID-19 Общество, 03:55 Создатели видеоигры Cyberpunk 2077 раскрыли три сценария игры Общество, 03:52 Белорусское СМИ сообщило о «SOS-СМС» от главного редактора Общество, 03:16
Общество ,  
0 

Один человек погиб в ДТП с участием машины скорой помощи в Благовещенске

В результате ДТП с участием машины скорой помощи в Благовещенске погиб один человек. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Амурской области. Еще пятеро пострадали.

По данным МЧС, авария произошла на пересечении улиц Мухина и Промышленной. Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем скорой помощи.

В результате ДТП в Волгоградской области пострадали восемь человек
Общество
Фото: МВД РФ

В результате ДТП мужчина, управлявший автомобилем Toyota Corolla, погиб на месте происшествия, уточнили в полиции. Водитель скорой, а также четверо пассажиров, в том числе двое детей, получили травмы. Полицейские начали проверку.

В начале августа в Тюмени автобус въехал в фасад здания. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса, в том числе ребенок.

Теги: Благовещенск, ДТП, скорая помощь
Материалы по теме
В Курганской области в ДТП с автобусом и фурой пострадали 5 человек
Общество
В Москве BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе
Общество
В ДТП с грузовиком в Новосибирске погибли два человека
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter