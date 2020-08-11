Один человек погиб в ДТП с участием машины скорой помощи в Благовещенске

В результате ДТП с участием машины скорой помощи в Благовещенске погиб один человек. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Амурской области. Еще пятеро пострадали.

По данным МЧС, авария произошла на пересечении улиц Мухина и Промышленной. Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем скорой помощи.

В результате ДТП мужчина, управлявший автомобилем Toyota Corolla, погиб на месте происшествия, уточнили в полиции. Водитель скорой, а также четверо пассажиров, в том числе двое детей, получили травмы. Полицейские начали проверку.

В начале августа в Тюмени автобус въехал в фасад здания. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса, в том числе ребенок.