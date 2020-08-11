ВТБ снизил первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

ВТБ уменьшает с 20 до 15% размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

«Наряду с одной из самых низких на рынке процентных ставок это позволит сделать ипотеку для российских семей максимально доступной», — отметил член правления ВТБ Святослав Островский.

Снижение размера первого взноса касается программ «Ипотека для семей с детьми» и «Дальневосточная ипотека». По первой программе можно оформить кредит по ставке 5% годовых.

В начале июня ВТБ уменьшил с 20 до 15% первоначальный взнос по льготной ипотеке под 6,5%.