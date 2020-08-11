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ВТБ снизил первый взнос по ипотеке для семей с детьми

ВТБ VTBR ₽0,03676 +0,1% Купить
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

ВТБ уменьшает с 20 до 15% размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

«Наряду с одной из самых низких на рынке процентных ставок это позволит сделать ипотеку для российских семей максимально доступной», — отметил член правления ВТБ Святослав Островский.

Снижение размера первого взноса касается программ «Ипотека для семей с детьми» и «Дальневосточная ипотека». По первой программе можно оформить кредит по ставке 5% годовых.

ВТБ объявил о снижении ипотечных ставок
Финансы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В начале июня ВТБ уменьшил с 20 до 15% первоначальный взнос по льготной ипотеке под 6,5%.

Дважды за лето ВТБ также снижал ставку по ипотеке. В июне банк снизил ставку для семей с детьми на 1 п.п., кредит можно было оформить по ставке 7,9%. В начале августа ВТБ объявил о снижении ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 п.п.

В июле ставки по ипотечным кредитам на 0,5 п.п. также снизил Сбербанк. После этого минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составила 7,3%.

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В начале августа правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. Эта программа позволяет взять кредит на новостройки под 6,5% годовых.

Теги: ВТБ, ипотека, взнос
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