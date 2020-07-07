Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

После нового снижения минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит — с учетом специальных условий — 7,3% годовых

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.

После нового снижения минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит — с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса «ДомКлик» от Сбербанка при регистрации сделки в электронном виде — 7,3% годовых.

При этом для отдельных категорий заемщиков ипотечные кредиты будут еще дешевле. Так, например, при покупке квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками минимальная ставка при условии регистрации сделки в электронном виде составит 5,4% годовых, а в первые два года — всего 4,1%.

По программе «Господдержка 2020» на покупку квартиры в новостройке минимальная ставка (при условии электронной регистрации сделки) составит 6,1%, а в первые два года с учетом скидки от застройщика — 2,6% годовых.