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Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

После нового снижения минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит — с учетом специальных условий — 7,3% годовых
Сбербанк SBER ₽211,64 -1,38% Купить
Сбербанк SBERP ₽194,02 -1,47% Купить

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.

После нового снижения минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит — с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса «ДомКлик» от Сбербанка при регистрации сделки в электронном виде — 7,3% годовых.

При этом для отдельных категорий заемщиков ипотечные кредиты будут еще дешевле. Так, например, при покупке квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками минимальная ставка при условии регистрации сделки в электронном виде составит 5,4% годовых, а в первые два года — всего 4,1%.

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Финансы
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

По программе «Господдержка 2020» на покупку квартиры в новостройке минимальная ставка (при условии электронной регистрации сделки) составит 6,1%, а в первые два года с учетом скидки от застройщика — 2,6% годовых.

По программе господдержки для семей с детьми на покупку квартиры в новостройке льготная ставка (при условии регистрации сделки в электронном виде) составит 4,7%, а в первые два года может опускаться до 1,2% годовых.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

«Мы видим, что рынок недвижимости ожил, спрос на покупку жилья растет — так, в июне количество заявок на ипотеку в Сбербанке увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — прокомментировал решение о снижении ставок директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

В середине июня Банк России принял решение опустить ключевую ставку с 5,5 до 4,5% годовых — нового исторического минимума. После этого опрошенные РБК банки заявили о готовности отреагировать на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ снижением ставок по вкладам и кредитам.

Теги: Сбербанк, ипотека, ставки по ипотеке
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