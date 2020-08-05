ВТБ объявил о снижении ипотечных ставок

С 5 августа ВТБ снижает ставки по всей линейке базовых ипотечных программ. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК. Снижение составит 0,5 п.п.

Кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно будет оформить по ставке от 7,4% годовых, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Так, получить ипотечный кредит со ставкой 7,4% клиенты смогут при покупке жилья с первоначальным взносом от 50%, а также семьи, у которых с января текущего года родился второй или последующий ребенок. Для зарплатных клиентов ставка на ипотеку составит от 8,1%.

Кроме того, ВТБ снизит ставку для клиентов, приобретающих недвижимость на Дальнем Востоке. Теперь кредит для покупки жилья в регионе в рамках программы госсубсидирования можно будет получить со ставкой 1%.