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ВТБ объявил о снижении ипотечных ставок

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С 5 августа ВТБ снижает ставки по всей линейке базовых ипотечных программ. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК. Снижение составит 0,5 п.п.

Кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно будет оформить по ставке от 7,4% годовых, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Так, получить ипотечный кредит со ставкой 7,4% клиенты смогут при покупке жилья с первоначальным взносом от 50%, а также семьи, у которых с января текущего года родился второй или последующий ребенок. Для зарплатных клиентов ставка на ипотеку составит от 8,1%.

Кроме того, ВТБ снизит ставку для клиентов, приобретающих недвижимость на Дальнем Востоке. Теперь кредит для покупки жилья в регионе в рамках программы госсубсидирования можно будет получить со ставкой 1%.

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Финансы
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Это уже второй раз за лето, когда ВТБ снижает ставку по ипотеке. В прошлый раз банк снизил ставку по ипотеке для семей с детьми. Снижение составило 1 п.п., а кредит можно было оформить по ставке 7,9%.

Также о снижении ипотечных ставок в июле сообщил Сбербанк. Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составила 7,3% годовых. В рамках программы «Господдержка 2020» на покупку квартиры в новостройке (при условии электронной регистрации сделки) кредит стало возможным получить со ставкой от 6,1%, а в первые два года с учетом скидки от застройщика — со ставкой 2,6% годовых.

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Теги: ВТБ, ипотека
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