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Создатели видеоигры Cyberpunk 2077 раскрыли три сценария игры

Состоялась новая презентация компьютерной игры Cyberpunk 2077, созданной польской компанией CD Projekt RED.

Игрокам предлагается выбрать из трех сценариев: Corpo, Nomad или Street Kid. В зависимости от выбора можно увидеть три различных варианта развития событий, которые привели главного героя V к основному сюжету игры. Выбранная предыстория также будет влиять на некоторые характеристики и поведение главного героя.

Также представлено несколько видов оружия, в том числе «умное» оружие.

В конце июня CD Projekt RED опубликовала трейлер игры Cyberpunk 2077, знакомящий игроков с миром, персонажами, историей и экшеном.

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Cyberpunk 2077 — одиночная приключенческая игра в жанре РПГ. Действия происходят в будущем в вымышленном городе Найт-Сити. Сюжет строится на поиске «чипа бессмертия».

В создании игры принимали участие известные актеры, в том числе Киану Ривз. Выход Cyberpunk 2077 запланирован на ноябрь 2020 года.

Теги: компьютерная игра, трейлер
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