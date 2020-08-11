Создатели видеоигры Cyberpunk 2077 раскрыли три сценария игры

Состоялась новая презентация компьютерной игры Cyberpunk 2077, созданной польской компанией CD Projekt RED.

Игрокам предлагается выбрать из трех сценариев: Corpo, Nomad или Street Kid. В зависимости от выбора можно увидеть три различных варианта развития событий, которые привели главного героя V к основному сюжету игры. Выбранная предыстория также будет влиять на некоторые характеристики и поведение главного героя.

Также представлено несколько видов оружия, в том числе «умное» оружие.