Росгвардия сняла ролик по мотивам игры Last of Us

Оркестр Росгвардии совместно с шоу барабанов Splash представил видеоролик по мотивам компьютерной игры Last of Us. Ролик появился на канале федеральной службы в YouTube.

Он озаглавлен Trust Us («Верьте в нас»), обыгрывая оригинальное название игры. Как указано в описании, в клипе показано «мрачное» постапокалиптическое будущее и упадок цивилизации.

Video

Главные герои сюжета — отец и сын, которые «убегают от смерти». Во время одной из их остановок мужчина вспоминает историю из своего детства, когда его взял в заложники преступник и его спасли сотрудники Росгвардии. Один из бойцов подарил мальчику фирменный шеврон, который теперь отец передает сыну.

В пресс-службе ведомства РБК заявили, что клип является «новым творческим экспериментом».