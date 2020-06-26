Создатели «Ведьмака» опубликовали новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Польская компания CD Projekt RED опубликовала новый трейлер компьютерной игры Cyberpunk 2077, выход которой запланирован на ноябрь 2020 года.

В двухминутном ролике показаны кат-сцены и некоторые элементы геймплея из первых нескольких часов игры. В описании к видео разработчики говорят, что трейлер познакомит зрителей с миром, персонажами, историей и экшеном игры.

Позже CD Projekt RED выпустила получасовое видео «Night City Wire: Эпизод 1», в котором разработчики рассказали о своем взгляде на игровой процесс, поделились некоторыми ранее не известными механиками игры.

Cyberpunk 2077 — одиночная приключенческая игра в жанре РПГ от первого лица в открытом мире, рассказывающая о поисках «чипа бессмертия». Ее действие происходит в будущем в вымышленном мегаполисе Найт Сити. В создании игры принимали участие известные актеры, в том числе Киану Ривз, который сыграет одного из второстепенных персонажей.