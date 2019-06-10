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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Киану Ривз сообщил дату выхода видеоигры Cyberpunk 2077

Голливудский актер Киану Ривз появится в качестве одного из персонажей видеоигры Cyberpunk 2077. Об этом стало известно в рамках пресс-конференции Microsoft на ежегодной игровой выставке E3, проходящей в Лос-Анджелесе, сообщает PC Gamer.

В ходе мероприятия актер вышел на стену, где рассказал некоторые детали игры. Кроме того, Ривз сообщил дату релиза проекта. По его словам, игра выйдет 16 апреля 2020 года.

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