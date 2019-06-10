Технологии и медиа , 01:38
0
Киану Ривз сообщил дату выхода видеоигры Cyberpunk 2077
Голливудский актер Киану Ривз появится в качестве одного из персонажей видеоигры Cyberpunk 2077. Об этом стало известно в рамках пресс-конференции Microsoft на ежегодной игровой выставке E3, проходящей в Лос-Анджелесе, сообщает PC Gamer.
В ходе мероприятия актер вышел на стену, где рассказал некоторые детали игры. Кроме того, Ривз сообщил дату релиза проекта. По его словам, игра выйдет 16 апреля 2020 года.
Материал дополняется