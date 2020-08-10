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Корреспондент RT рассказал подробности задержания в Минске

Фото: Марина Серебрякова / ЕРА / ТАСС
Фото: Марина Серебрякова / ЕРА / ТАСС

Корреспондент RT Константин Придыбайло рассказал РБК, как проходило его задержание в Минске.

По словам Придыбайло, он сначала находился у Дома Москвы возле памятника Пушкину. На набережной напротив него находится Дворец спорта, возле которого была база спецподразделений, уточнил журналист. Затем он пошел к стеле «Минск — город-герой».

«Мне навстречу вышли пять бойцов ОМОНа, я спросил у них: «Я пройду или уже перекрыто?», на что они ответили: «Нет, не перекрыто, пройдете с нами». После этого мне заломали руки, загнули голову, в такой неудобной позе не знаю, сколько меня провели, довели до автозака, надели пластиковый жгут на руки», — сообщил он.

В Минске задержали корреспондента RT
Общество
Константин Придыбайло

Придыбайло отметил, что его не били. После того, как на руки ему надели пластиковый жгут, журналиста, по его словам, посадили в «небольшую будку метр на метр» в автозаке, где он просидел около 10 минут. Постепенно туда начали приводить и других людей, добавил он.

«Через какое-то время открылась кабинка, спросили мою фамилию и выпустили из автозака», — добавил Придыбайло, выразив надежду, что это была превентивная мера для запугивания людей перед митингом.

Телеканал RT передавал, что в 19:42 мск журналиста отпустили.

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Обращение российских СМИ к властям Белоруссии
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Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил об освобождении еще трех российских журналистов — Антона Старкова, Дмитрия Ласенко и Семена Пегова, задержанных в ходе митингов после президентских выборов. По поводу бывшего корреспондента РБК и журналиста Meduza Максима Солопова информации нет.

О том, что ситуация может разрешиться в течение часа, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также назвала «не братскими» действия Минска в отношении российских журналистов. «Не думала, что в этот день я буду заниматься защитой российских журналистов от непропорциональных действий силовиков в братской Белоруссии», — подчеркнула Захарова.

РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» обратились к властям Белоруссии с просьбой предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов и освободить их.

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, по итогам которых действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его соперник от оппозиции Светлана Тихановская — 10%. После оглашения итогов выборов в Белоруссии начались массовые протесты. Пострадали 89 человек, 3 тыс. человек были задержаны.

Теги: корреспондент, Телеканал RT, задержание, Белоруссия, новости
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