Корреспондент RT рассказал подробности задержания в Минске

Фото: Марина Серебрякова / ЕРА / ТАСС

Корреспондент RT Константин Придыбайло рассказал РБК, как проходило его задержание в Минске.

По словам Придыбайло, он сначала находился у Дома Москвы возле памятника Пушкину. На набережной напротив него находится Дворец спорта, возле которого была база спецподразделений, уточнил журналист. Затем он пошел к стеле «Минск — город-герой».

«Мне навстречу вышли пять бойцов ОМОНа, я спросил у них: «Я пройду или уже перекрыто?», на что они ответили: «Нет, не перекрыто, пройдете с нами». После этого мне заломали руки, загнули голову, в такой неудобной позе не знаю, сколько меня провели, довели до автозака, надели пластиковый жгут на руки», — сообщил он.

Придыбайло отметил, что его не били. После того, как на руки ему надели пластиковый жгут, журналиста, по его словам, посадили в «небольшую будку метр на метр» в автозаке, где он просидел около 10 минут. Постепенно туда начали приводить и других людей, добавил он.