В Минске начались новые задержания

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В Минске снова начались задержания участников массовых протестов против итогов президентских выборов. Об этом сообщил «Sputnik Беларусь».

Издание также указывает, что к стеле «Минск — город-герой» начали стягивать усиленные наряды милиции, ОМОНа и автозаки. Также автобусы с сотрудниками ОМОНа располагаются вдоль проспекта Машерова и в парке Победы.

Как передает «Наша нива» со ссылкой на корреспондента, у стелы «Минск — город-герой» задержали одного молодого человека. У него проверили рюкзак, телефон, а затем отвели в автозак. Издание указывает, что и других людей на подходах к стеле досматривают, у них проверяют сумки и рюкзаки.

РБК направил запрос в МВД Белоруссии.

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