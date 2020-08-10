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Выборы в Белоруссии ,  
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В Минске начались новые задержания

Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

В Минске снова начались задержания участников массовых протестов против итогов президентских выборов. Об этом сообщил «Sputnik Беларусь».

Издание также указывает, что к стеле «Минск — город-герой» начали стягивать усиленные наряды милиции, ОМОНа и автозаки. Также автобусы с сотрудниками ОМОНа располагаются вдоль проспекта Машерова и в парке Победы.

Как передает «Наша нива» со ссылкой на корреспондента, у стелы «Минск — город-герой» задержали одного молодого человека. У него проверили рюкзак, телефон, а затем отвели в автозак. Издание указывает, что и других людей на подходах к стеле досматривают, у них проверяют сумки и рюкзаки.

РБК направил запрос в МВД Белоруссии.

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Агентству БелТА также сообщили в пресс-службе Минского метрополитена, что в городе закрыли шесть станций метро: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная». Мимо этих станций поезда следуют без остановки.

Президентские выборы в Белоруссии. Главное
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Фото: Миша Фридман / Getty Images

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Накануне в Белоруссии прошли выборы президента страны. По обновленным данным белорусской ЦИК, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали 80%, за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10%.

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

После объявления итогов голосования в ночь на 10 августа в республике начались массовые акции протеста. Для разгона участников акций силовики использовали дубинки, светошумовые гранаты и водометы.

МВД Белоруссии сообщило, что всего были задержаны около 3 тыс. человек. В ходе столкновений с сотрудниками ОМОНа пострадали по меньшей мере 39 силовиков и более 50 гражданских лиц.

Теги: Белоруссия, задержания, выборы президента
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