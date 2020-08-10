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Выборы в Белоруссии ,  
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Депутат Госдумы раскритиковал итоги выборов в Белоруссии

Константин Затулин
Константин Затулин (Фото: zatulin.ru)

Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин назвал выборы президента Белоруссии, которые прошли в стране 9 августа, позорным явлением.

В разговоре с РБК он отметил, что избирательная кампания в этот раз перешла все допустимые пределы во вмешательстве в выборы, приданию этим выборам незаконного и несправедливого характера.

«Мне кажется, что Россия на будущее сохранит свободу рук и свою собственную чистоплотность, если не будет торопиться поздравлять с такими выборами [белорусского лидера Александра] Лукашенко», — добавил Затулин.

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

По его словам, Москва должна поддерживать отношения с теми, кто находится у власти в Белоруссии, однако это не означает, что Россия должна оправдывать все, что они сделали в ходе выборов и по отношению к белорусскому народу.

Депутат также обратил внимание на то, что эта избирательная кампания побила все рекорды по количеству антироссийских провокаций.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента страны. По данным белорусской ЦИК, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали более 80,2%, за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 9,9%.

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В штабе Тихановской отказались признать данные ЦИК. Она заявила, что Лукашенко пытается удержать власть силовыми методами вместо того, чтобы подумать о мирной передаче власти. Более того, приведенные оппозицией экзитполы у зарубежных избирательных участков свидетельствуют о том, что большинство голосов на них было отдано за Тихановскую.

В ночь на 10 августа в Белоруссии начались массовые протесты против итогов голосования. В ходе митингов силовики использовали дубинки, светошумовые гранаты и водометы для разгона протестующих.

МВД Белоруссии сообщило, что в ходе столкновений пострадали по меньшей мере 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Также около 3 тыс. человек были задержаны. В Европе осудили действия силовиков в отношении протестующих.

Теги: депутат, Россия, Белоруссия, выборы, новости
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