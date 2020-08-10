Депутат Госдумы раскритиковал итоги выборов в Белоруссии

Константин Затулин (Фото: zatulin.ru)

Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин назвал выборы президента Белоруссии, которые прошли в стране 9 августа, позорным явлением.

В разговоре с РБК он отметил, что избирательная кампания в этот раз перешла все допустимые пределы во вмешательстве в выборы, приданию этим выборам незаконного и несправедливого характера.

«Мне кажется, что Россия на будущее сохранит свободу рук и свою собственную чистоплотность, если не будет торопиться поздравлять с такими выборами [белорусского лидера Александра] Лукашенко», — добавил Затулин.

По его словам, Москва должна поддерживать отношения с теми, кто находится у власти в Белоруссии, однако это не означает, что Россия должна оправдывать все, что они сделали в ходе выборов и по отношению к белорусскому народу.