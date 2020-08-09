Власти решили выделить деньги на доплаты работающим с COVID-19 медикам

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Правительство приняло проект распоряжения о выделении средств для поддержки медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам с COVID-19. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства. Размер этих средств в сообщении не указан.

Минздраву будут выделены средства из резервного фонда для перевода в бюджеты субъектов России в «целях софинансирования <…> выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства выступил с предложением направить более 9 млрд руб. в 76 регионов на стимулирующие выплаты сотрудникам первичного звена здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из группы риска. Сумма надбавок должна быть рассчитана в зависимости от среднемесячного дохода медицинских работников.

Премьер добавил, что за июль и август продлены установленные по поручению президента фиксированные выплаты сотрудникам стационаров и службы скорой помощи. Для предоставления выплат за июль решено направить около 5 млрд руб.