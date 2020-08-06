Правительство выделит более 9 млрд на премии лечившим от COVID-19 врачам

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Правительство России выделит 76 регионам более 9 млрд руб. на стимулирующие выплаты медикам первичного звена, работающим с зараженным коронавирусом пациентами или с теми, у кого подозревают инфекцию. Об заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводятся на сайте правительства.

«Такие надбавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку рассчитываются в зависимости от среднемесячного дохода медицинских работников», — отметил Мишустин.

Он уточнил, что дополнительные выплаты за тяжелые условия труда для медиков первичного звена рассчитываются в зависимости от их среднемесячного дохода.

Премьер напомнил о продлении фиксированных выплат за июль и август сотрудникам стационаров и службы скорой помощи, установленных по поручению президента Владимира Путина. «Для предоставления этих выплат за июль направим около 5 млрд руб.», — заявил Мишустин.

До этого правительство выделило около 7,45 млрд руб. на выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.