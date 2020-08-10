Роспотребнадзор назвал долю заболевших COVID после возвращения с курортов

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После возращения с российских курортов коронавирусом заболевают около шести человек из 10 тыс. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Проанализировав количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и зарубежных стран, я хочу сказать, что по российским курортам из 10 тыс. вернувшихся заболевших порядка шести человек», — отметила она.

Попова добавила, что несмотря на то, что цифра кажется незначительной, россиянам следует придерживаться всех рекомендаций ведомства во время отдыха на российских курортах.

Ранее стало известно, что в Сочи власти усилят контроль за соблюдением масочного режима из-за возможного роста заболеваемости во время пика туристического сезона.