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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор назвал долю заболевших COVID после возвращения с курортов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

После возращения с российских курортов коронавирусом заболевают около шести человек из 10 тыс. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Проанализировав количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и зарубежных стран, я хочу сказать, что по российским курортам из 10 тыс. вернувшихся заболевших порядка шести человек», — отметила она.

Попова добавила, что несмотря на то, что цифра кажется незначительной, россиянам следует придерживаться всех рекомендаций ведомства во время отдыха на российских курортах.

В Турции резко увеличилось число заболевших после открытия курортов
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Фото: Burak Kara / Getty Images

Ранее стало известно, что в Сочи власти усилят контроль за соблюдением масочного режима из-за возможного роста заболеваемости во время пика туристического сезона.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов говорил о том, что массовый приток россиян на курорты может привести к всплеску заболеваемости в регионах. По его мнению, рост числа заболевших будет наблюдаться уже во второй половине августа.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Роспотребнадзор, курорты, коронавирус
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