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Общество ,  
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Число пострадавших при пожаре на заправке в Волгограде выросло до 12

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Количество пострадавших при возгорании газовой цистерны на автозаправке в Волгограде увеличилось до 12 человек, сообщили РБК в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Среди них есть четыре сотрудника МЧС. Двое пострадавших от госпитализации отказались.

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Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Очевидец происшествия Ян рассказал РБК, что слышал три мелких хлопка, затем взрыв. «Пожарные приехали оперативно, еще до взрыва большого. Дорога перекрыта, все спецслужбы тут, много скорых», — сообщил он.

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Фото: МЧС РФ
Житель дома напротив Сергей сообщил, что взрыв цистерны вызвал вибрацию окон и стен. «Видел из окна. У меня сигнализация машины сработала, и по окнам ощутимо было, и в принципе по дому было ощутимо волну», — сказал он.

Цистерна с газом загорелась на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе Волгограда 10 августа. Сообщение о пожаре поступило около 12:40 по местному времени (11:40 мск). В региональном главке МЧС уточнили, что также загорелась автозаправочная станция.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы отмечал, что при тушении пожара произошел взрыв. Горение было ликвидировано в 13:20 мск.

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Теги: Волгоград, пожар, автозаправка, новости
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