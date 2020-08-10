Число пострадавших при пожаре на заправке в Волгограде выросло до 12

Фото: МЧС России

Количество пострадавших при возгорании газовой цистерны на автозаправке в Волгограде увеличилось до 12 человек, сообщили РБК в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Среди них есть четыре сотрудника МЧС. Двое пострадавших от госпитализации отказались.

Очевидец происшествия Ян рассказал РБК, что слышал три мелких хлопка, затем взрыв. «Пожарные приехали оперативно, еще до взрыва большого. Дорога перекрыта, все спецслужбы тут, много скорых», — сообщил он.

Житель дома напротив Сергей сообщил, что взрыв цистерны вызвал вибрацию окон и стен. «Видел из окна. У меня сигнализация машины сработала, и по окнам ощутимо было, и в принципе по дому было ощутимо волну», — сказал он.