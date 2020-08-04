На заводе ГАЗ из-за пожара эвакуировали несколько сотен рабочих

Возгорание началось в подвале прессового цеха. Его потушили за час. Никто из сотрудников не пострадал, их вывели из помещения сразу после начала задымления

Фото: МЧС РФ

В Нижнем Новгороде произошел пожар на Горьковском автомобильном заводе, в результате чего были эвакуированы свыше 200 человек, сообщили РБК в пресс-служба ГАЗа. «Интерфакс» со ссылкой на источник ранее сообщал, что эвакуировано было более 400 человек.

Как сообщили РБК в пресс-службе компании, возгорание произошло в подвальном помещении прессового цеха №1 на площади 50 кв. м. Когда пошло задымление, все работники цеха были эвакуированы.

«На данный момент пожар локализован, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются», — заявили в компании.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 13:24 по московскому времени. В 14:10 пожар был локализован, а спустя 20 минут ликвидирован. Для этого привлекались 30 человек личного состава и восемь единиц техники.