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На заводе ГАЗ из-за пожара эвакуировали несколько сотен рабочих

Возгорание началось в подвале прессового цеха. Его потушили за час. Никто из сотрудников не пострадал, их вывели из помещения сразу после начала задымления
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Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

В Нижнем Новгороде произошел пожар на Горьковском автомобильном заводе, в результате чего были эвакуированы свыше 200 человек, сообщили РБК в пресс-служба ГАЗа. «Интерфакс» со ссылкой на источник ранее сообщал, что эвакуировано было более 400 человек.

Как сообщили РБК в пресс-службе компании, возгорание произошло в подвальном помещении прессового цеха №1 на площади 50 кв. м. Когда пошло задымление, все работники цеха были эвакуированы.

«На данный момент пожар локализован, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются», — заявили в компании.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 13:24 по московскому времени. В 14:10 пожар был локализован, а спустя 20 минут ликвидирован. Для этого привлекались 30 человек личного состава и восемь единиц техники.

При возгорании на Норильской ТЭЦ-2 погиб человек
Общество
Фото: zhitvnorilske / Instagram

Ранее, 3 августа в Норильске на ТЭЦ-2, входящей в состав Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, принадлежит «Норникелю»), в результате пожара погиб человек.

В электроцехе на территории ТЭЦ, где проводились ремонтные работы, загорелось масло на площади 5 кв. м. На работоспособность ТЭЦ и электроснабжение жилых и производственных объектов инцидент не отразился.

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