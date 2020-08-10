Четыре человека пострадали при возгорании цистерны с газом в Волгограде

Фото: Александр Недуров для РБК

На проспекте Ленина в Тракторозаводском районе Волгограда загорелась цистерна с газом, сообщается на сайте регионального главка МЧС. Сообщения о пожаре поступило около 12:40 по местному времени (11:40 мск).

Из-за пожара пострадали четыре человека, пишет волгоградское издание V1 со ссылкой на областной комитет здравоохранения. «У троих человек легкие травмы, еще один доставлен в больницу», — сказали в ведомстве.

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