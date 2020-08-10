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Общество ,  
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В Тверской области при пожаре погибли четыре человека

В населенном пункте Гора Селижаровского района Тверской области произошло возгорание в жилом доме, сообщается на сайте регионального главка МЧС. Площадь пожара составила 56 кв. м, его удалось ликвидировать в 04:40 мск.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства уточняет, что при пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей.

«При тушении пожара обнаружены тела четырех человек — мужчины 1961 года рождения, женщины 1986 года рождения и двоих детей 2016 и 2018 годов рождения», — сказал собеседник агентства.

Причина возгорания устанавливается.

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Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ранее, в начале июля, трое человек погибли при пожаре в жилом доме в Пензе. По данным следственного управления СК по региону, причиной возгорания могло быть неосторожное курение. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Теги: Тверская область, пожар
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