Вильфанд предупредил об «обвале» температуры в европейской части России

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В Европейской части России на следующей неделе ожидается «обвал температуры» на 6–7 градусов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Но не для всех это будет неприятностью. Например, в Краснодарском крае температура будет 28–30 (градусов. — РБК), что приятнее, чем 35 градусов, которые там были. Понижение на юго-востоке нужно воспринимать как благо», — заявил глава центра.

В Свердловской и Челябинской областях понижение температуры уже началось. А во вторник, 11 августа, похолодание начнется в Приволжском федеральном округе и на западе Центрального федерального округа.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал РБК, что на этой неделе в столице ожидается похолодание до 15 градусов.

«Если сегодня мы ожидаем 24–26 градусов, до 27 градусов по области, то завтра в столице 19–21 и по области до 22. Ветер ожидается преимущественно северо-западный и северный, умеренный, до 5–10 м/c», — рассказал синоптик.