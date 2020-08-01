Синоптики предупредили жителей Московского региона о грозе

В Москве и области в субботу, 1 августа, объявлен желтый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра России.

В столичном регионе ожидается гроза. Непогода продлится с 9:00 до 21:00.

По прогнозу синоптиков, субботу днем в городе будет до плюс 20 градусов, пройдет кратковременный дождь, местами прогремит гроза. Скорость ветра составит 5-10 м/c, при грозе он усилится до 15 м/c.

Как сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, жара вернется в Москву на следующей неделе. Во вторник, 4 августа, воздух прогреется уже до 26 градусов тепла.