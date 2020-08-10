Эксперты назвали новые востребованные профессии

Интернет-технологии привели к появлению новых профессий, прежде всего в интенсивно развивающихся отраслях. Об этом заявила директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина, передает «РИА Новости».

Она отметила, что совершенствование технологий связано с заменой ручного труда на роботизированный, для чего нужны новые специалисты. Так, в сфере железнодорожного транспорта возникла и стала востребованной профессия оператора системы роботизированного управления терминально-складским комплексом и оператора дистанционного управления мотор-вагонным подвижным составом.

Кроме того, востребованы сотрудники, разбирающиеся в интеграции облачных приложений, специалисты по большим данным и операторы 3D-моделирования. По словам Волошиной, последние смогут реализовать себя во многих областях, например, в строительстве, медицине, машиностроении, авиастроении.

В качестве «интенсивно развивающихся» сфер, где появляется больше всего новых специальностей, эксперт указала нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, медицину, сельское хозяйство.