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Эксперты назвали новые востребованные профессии

Интернет-технологии привели к появлению новых профессий, прежде всего в интенсивно развивающихся отраслях. Об этом заявила директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина, передает «РИА Новости».

Она отметила, что совершенствование технологий связано с заменой ручного труда на роботизированный, для чего нужны новые специалисты. Так, в сфере железнодорожного транспорта возникла и стала востребованной профессия оператора системы роботизированного управления терминально-складским комплексом и оператора дистанционного управления мотор-вагонным подвижным составом.

Эксперты назвали самые востребованные профессии после пандемии
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Кроме того, востребованы сотрудники, разбирающиеся в интеграции облачных приложений, специалисты по большим данным и операторы 3D-моделирования. По словам Волошиной, последние смогут реализовать себя во многих областях, например, в строительстве, медицине, машиностроении, авиастроении.

В качестве «интенсивно развивающихся» сфер, где появляется больше всего новых специальностей, эксперт указала нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, медицину, сельское хозяйство.

Эксперты назвали попавшие в зону риска профессии из-за пандемии COVID-19
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее рейтинг Минэкономразвития показал, что во время пандемии коронавируса самой востребованной стала профессия врача. Второй по популярности оказалась профессия грузчика, следом шли программисты, разработчики программного обеспечения и водители. Эксперты Минэкономразвития выяснили, что востребованные профессии совпадают на 60% в России и США.

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Теги: профессия, рынок труда, интернет
Материалы по теме
Минэкономразвития назвало самые востребованные профессии
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии после пандемии
Общество
Эксперты назвали попавшие в зону риска профессии из-за пандемии COVID-19
Общество
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