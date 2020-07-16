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Пандемия коронавируса ,  
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Минэкономразвития назвало самые востребованные профессии

В период пандемии резко вырос спрос на низкоквалифицированных специалистов, но он, скорее всего, вскоре пройдет, сообщили в Минэкономразвития. Самой востребованной в апреле–мае стала профессия врача
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Минэкономразвития проанализировало вакансии за апрель–май и выяснило, что самой востребованной во время пандемии коронавируса стала профессия врача. Рейтинг, составленный ведомством, есть у РБК.

Второй наиболее популярной профессией оказался грузчик, третье место заняли программисты, а следом за ними идут разработчики программного обеспечения и водители. В топ-10 самых востребованных профессий по версии Минэкономразвития также вошли директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы.

Эксперты назвали самые востребованные профессии после пандемии
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Инженеры и слесари оказались во второй десятке и заняли 11-е и 12-е места соответственно. За ними следуют Data-аналитики, продавцы, кадровые специалисты и конструкторы. В топ-20 также вошли менеджеры по закупкам, технологи и юристы-консультанты. Одна из наиболее массовых профессий — охранники — оказалась лишь на 31-м месте.

В целом наибольшим спросом у работодателей пользуются представители профессий средней квалификации, на которые приходится 73% вакансий, отметили в Минэкономразвития. В то же время в период пандемии подскочила востребованность низкоквалифицированных специалистов, но это, скорее всего, вскоре пройдет, указали в ведомстве.

Эксперты Минэкономразвития также сравнили, насколько список наиболее востребованных профессий похож в России и США. Выяснилось, что рейтинги стран совпадают на 60%. В Соединенных Штатах наибольшим спросом также пользуются врачи и медсестры. А вот в Канаде эти профессии в топ не вошли: самыми востребованными там оказались аналитики и ИТ-специалисты.

Рейтинг Минэкономразвития составило на основе открытых данных, размещенных на таких агрегаторах вакансий, как HeadHunter, Superjob, Youdo, Workzilla и TalentCode. Также эксперты ведомства использовали аналитические доклады Высшей школы экономики, McKinsey&Company, Всемирного экономического форума и прочих организаций.

После окончания пандемии вырастет спрос на услуги сиделок, помощников по уходу, социальных работников, онлайн-врачей общей практики, прогнозируют специалисты Института прогрессивного образования. Распространение COVID-19 приведет к повышенной заботе людей о своем здоровье и своих близких, пояснили они. Также после карантина станет востребованной помощь психологов по семейным вопросам и антикризисных консультантов и консультантов по личным финансам.

Автор: Виктория Полякова
При участии: Иван Ткачёв
Теги: профессии, Минэкономразвития
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