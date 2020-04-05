Эксперты назвали попавшие в зону риска профессии из-за пандемии COVID-19

Специалисты из сферы туризма, фитнес-индустрии, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и стать невостребованными после окончания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данные исследований экспертов Института прогрессивного образования.

Эксперты считают, что в первую очередь в зону риска могут попасть турагенты и экскурсоводы. В исследовании отмечается, что туризм стал одной из самых пострадавших от пандемии сфер. Из-за ограничений на передвижения компании были вынуждены приостановить работу. По прогнозу аналитиков, к текущем году в этой сфере ожидаются крупные кадровые перестановки.

Из-за приостановления международного и внутреннего сообщения на грани банкротства оказались несколько авиакомпаний. Такие меры могут привести к выходу на рынок множества опытных профессионалов, что вызовет рост уровня конкуренции, отмечают специалисты.

В исследовании отмечается, что подобная ситуация может сложиться и в фитнес-индустрии. В частности, эксперты считают, что фитнес-центры не смогут охватить клиентуру в полном объеме. В связи с этим опытным инструкторам придется искать работу, а молодые специалисты станут неконкурентоспособными в данной ситуации.

Эксперты полагают, что меры, принимаемые властями на фоне коронавируса, могут подтолкнуть процесс автоматизации и цифровизации рабочего процесса, который начался задолго до пандемии. Помимо этого развиваются и онлайн-сервисы, благодаря чему у людей есть возможность выполнять ряд задач, не прибегая при этом к помощи специалистов.

В исследовании отмечается, что в зоне риска может оказаться и ряд других профессий. В их числе — младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, а также учителя и репетиторы. Угроза потери работы возможна и для сотрудников полиграфии. Эксперты это связывают с тем, что в целях оптимизации расходов предприятия малого и среднего бизнеса в целях экономии могут перейти на электронные продукты.