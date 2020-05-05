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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты назвали самые востребованные профессии после пандемии

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Специалисты Института прогрессивного образования назвали самые востребованные профессии после окончания пандемии коронавирусной инфекции, передает RT.

Распространение коронавируса приведет к повышенной заботе людей о своем здоровье и своих близких. Из-за этого, по мнению экспертов, вырастет спрос на услуги сиделок, помощников по уходу, социальных работников, онлайн-врачей общей практики. После самоизоляции также станет востребованной помощь психологов по личным и семейным вопросам.

Эксперты института предположили, что в будущем будут пользоваться популярностью услуги связующих звеньев между компаниями и их клиентами. Так, окажутся востребованы консультанты call-центров, сотрудники интернет-магазинов, курьеры в связке с водителями и диспетчерами доставки.

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Среди актуальных в скором времени профессий указаны антикризисные консультанты и консультанты по личным финансам.

Кроме того, во время пандемии оказались востребованы удаленный режим работы, электронные платформы. В связи с этим станут необходимы услуги экспертов по диджитализации процессов, программистов, SMM и контент-менеджеров. Для грамотной организации работы в дистанционном формате работодатели обратятся к специалистам по тайм-менеджменту.

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Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс уточнила, что пандемия приведет к появлению новых профессий на стыке старых специальностей. По ее словам, юриспруденции и PR-технологиям предстоит слиться с цифровыми навыками, медицине — с инженерией, агрокультуре — с робототехникой, что приведет к изменениям в профессиональной сфере и в области образования.

Ранее исследование рекрутинговых компаний показало, что самыми невостребованными из-за пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции оказались официанты, повара, охранники и уборщики.

Теги: коронавирус
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