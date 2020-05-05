Эксперты назвали самые востребованные профессии после пандемии

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Специалисты Института прогрессивного образования назвали самые востребованные профессии после окончания пандемии коронавирусной инфекции, передает RT.

Распространение коронавируса приведет к повышенной заботе людей о своем здоровье и своих близких. Из-за этого, по мнению экспертов, вырастет спрос на услуги сиделок, помощников по уходу, социальных работников, онлайн-врачей общей практики. После самоизоляции также станет востребованной помощь психологов по личным и семейным вопросам.

Эксперты института предположили, что в будущем будут пользоваться популярностью услуги связующих звеньев между компаниями и их клиентами. Так, окажутся востребованы консультанты call-центров, сотрудники интернет-магазинов, курьеры в связке с водителями и диспетчерами доставки.

Среди актуальных в скором времени профессий указаны антикризисные консультанты и консультанты по личным финансам.