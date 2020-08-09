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Путин присвоил Чуйченко чин действительного государственного советника

Константин Чуйченко
Константин Чуйченко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Министру юстиции Константину Чуйченко присвоен чин действительного государственного советника юстиции. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, глава государства дал высшие специальные звания нескольким сотрудникам Следственного комитета (СК) и Генеральной прокуратуры. Старшему следователю по особо важным делам при председателе СК Андрею Гаврилову присвоено звание генерала-майора юстиции. Аналогичное звание получил старший следователь по особо важным делам при председателе СК Сергей Новиков.

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Сотрудникам Генпрокуратуры Сергею Золотареву, Анатолию Разинскому и Александру Булаеву присвоены классные чины государственных советников юстиции 3 класса.

Владимир Путин 6 августа подписал указ о назначении заместителя главы Верховного суда Олега Свириденко заместителем министра юстиции. Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела вопрос о прекращении его полномочий еще в середине июля в связи с заявлением об уходе в отставку.

Теги: Владимир Путин, Константин Чуйченко, Генпрокуратура, Следственный комитет
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