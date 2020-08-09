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Лукашенко счел долгом Минска обеспечить независимость в закупках нефти

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Фото: Zsolt Szigetvary / MTI / AP
Фото: Zsolt Szigetvary / MTI / AP

Белоруссия намерена закупать нефть и газ там, где ей удобно, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Мы не должны быть зависимы от одной страны. Поэтому мы сотрудничаем в том числе и с Польшей в этой части», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что «это экономика, от нее никуда не денешься».

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Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Ранее Лукашенко неоднократно говорил о необходимости обеспечить диверсификацию поставок нефти. Так, в апреле текущего года Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия должна обеспечить себе независимость от «нефтяных игр крупных держав».

В начале июня в Белоруссию пришел танкер с 80 тыс. т американской нефти сорта Bakken, вторую партию закупленной у США нефти Минск получил в середине июля. Кроме того, в апреле Белоруссия закупила первую партию нефти у саудовской компании Saudi Aramco.

В том же месяце пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко говорил, что Минск собирается продолжить работу с альтернативными источниками поставок, несмотря на соглашение с Россией. По его словам, в апреле Белоруссия получила около 2 млн т нефти, из которых 1,56 млн т — российская нефть.

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Также в апреле Белоруссия договорилась о закупках как минимум 100 тыс. т нефти в месяц реверсом из Польши, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. Планировалось, что поставки начнутся летом.

Теги: нефть, Белоруссия, Александр Лукашенко
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