Лукашенко счел долгом Минска обеспечить независимость в закупках нефти

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Белоруссия намерена закупать нефть и газ там, где ей удобно, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Мы не должны быть зависимы от одной страны. Поэтому мы сотрудничаем в том числе и с Польшей в этой части», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что «это экономика, от нее никуда не денешься».

Ранее Лукашенко неоднократно говорил о необходимости обеспечить диверсификацию поставок нефти. Так, в апреле текущего года Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия должна обеспечить себе независимость от «нефтяных игр крупных держав».