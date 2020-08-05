Белоруссия оценила потерю доходов из-за цен на нефть и пандемии

В Минске заявили, что на рост дефицита бюджета повлияла как пандемия, так и ситуация с нефтью. Глава Минфина заверил, что на выплатах ухудшение экономической ситуации не скажется

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Ситуация с нефтью и замедление экономического роста на фоне пандемии могут привести к тому, что по итогам года бюджет Белоруссии недосчитается $1,6 млрд. Как сообщает агентство БелТА, об этом журналистам сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.

«Половина этой суммы связана с нефтяным рынком, уменьшением размера таможенных пошлин, а также объемов экспорта нефтепродуктов. Кроме того, с учетом ситуации в экономике в целом прогнозируем, что недополучим налог на прибыль, дивиденды от предприятий в госсобственности на сумму чуть более $0,8 млрд», — заявил он.

В связи с этим плановый дефицит бюджета, по словам Селиверстова, вырастет с первоначальных $368 млн до $860 млн. Министр заверил, что за предыдущие профицитные годы власти накопили определенную сумму, которую привлекут для выполнения всех обязательств.

По итогам января—июля дефицит бюджета Белоруссии составил $570 млн. Доходы сложились на уровне $5,25 млрд, расходы — $5,82 млрд. На борьбу с коронавирусом власти в общей сложности потратили около $200 млн. «В основном это выплаты медицинским и социальным работникам, которые проживают в соцучреждениях и работают вахтовым методом, получая соответствующие доплаты», — пояснил министр.

В конце июля глава белорусского правительства Роман Головченко заявил, что потери его страны от проведения Россией так называемого налогового маневра в следующем году составят около $145 млн. По его словам, проект бюджета Белоруссии на 2021 год сверстан исходя из того, что среднегодовая цена барреля нефти составит около $40, а средний курс доллара к белорусскому рублю — 2,4 руб. за доллар. Последний показатель и позволяет оценить прогнозируемые потери бюджета в $145 млн.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли заключается в обнулении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет, а также в повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет. Реализация маневра началась в январе 2019 года. В декабре 2018 года замглавы Минфина Белоруссии Андрей Белковец заявил, что в ближайшие шесть лет из-за налогового маневра России Белоруссия может потерять до $10 млрд. В октябре 2019 года глава Минфина Максим Ермолович оценил потери страны от налогового маневра за 2019–2020 годы в $800 млн — «по $400 млн в 2019 году и 2020 году».