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СК заподозрил сельского депутата в попытке задавить людей

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Сельский депутат в Волгоградской области попытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщило следственное управление СК по Волгоградской области. Имя депутата не приводится.

По версии следствия, днем 8 июля 38-летний мужчина приехал на поле, арендованное местной агрофирмой. В тот момент там находились сотрудники организации. Сначала депутат ударил одного из работников, потом навел на него ствол карабина и пригрозил убийством. Затем мужчина несколько раз выстрелил по зерноуборочным машинам, в которых находились люди. В следственном управлении отметили, что пули застряли в кузовах машин и никто от них не пострадал.

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Фото: МЧС России

После этого депутат сел в машину и попытался задавить стоящих рядом людей, сообщили в СК. Один из работников получил травмы и был доставлен в больницу.

По данным ведомства, причиной стал земельный конфликт. Следователи выяснили, что участок принадлежит несовершеннолетней родственнице депутата. Ее опекун сдал его в аренду местному предприятию. «Претендуя на земли младшей сестры, обвиняемый решил признать документы (договор аренды. — РБК) нелегитимными, но проиграл судебные процессы. Тогда депутат прибегнул к силовым способам решения своей проблемы», — говорится в сообщении управления.

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Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, заведено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и самоуправство. Также решается вопрос об аресте мужчины.

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Ранее СК по Волгоградской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего иностранного студента в Волгограде. Молодой человек поздно вечером возвращался домой. Неизвестный напал на него и нанес несколько ударов ножом.

Теги: Волгоградская область, депутат, Уголовное дело
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