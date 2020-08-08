В Волгоградской области загорелся завод по производству сэндвич-панелей

В Волгоградской области в городе Волжском загорелся завод, производящий сэндвич-панели, сообщило региональное управление МЧС.

«Установлено, что на ул. Александрова происходит горение одноэтажного здания размером 150 м х 500 м, высотой 8м», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что погибших и пострадавших нет.

Утром 8 августа в Самаре загорелись десять частных домов. Всего огнем было охвачено 1,3 тыс. кв. м. В пресс-службе МЧС сообщили, что пожару был присвоен третий уровень сложности, никто не пострадал.

Днем ранее в Москве произошел пожар в здании поста ДПС. Пострадавших также нет.