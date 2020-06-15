В Волгограде убили студента из Азербайджана

Фото: Следственный комитет РФ

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства 17-летнего иностранного студента в Волгограде. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

Тело молодого человека с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили поздно ночью 13 июня на улице Рабоче-Крестьянская в Волгограде.

По данным следствия, погибший — студент первого курса медицинского вуза. 12 июня он был в гостях у своего приятеля в Центральном районе областного центра. Поздно ночью он отправился оттуда домой, в общежитие своего учебного заведения. По пути следования на студента напал неизвестный и нанес ему несколько ран ножом в разные части тела. Молодой человек скончался на месте.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Для раскрытия уголовного дела создали штаб, в который вошли сотрудники регионального управления СК России, а также управления ФСБ и главного управления МВД по Волгоградской области.