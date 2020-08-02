В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП
В Михайловском районе Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП с двумя автомобилями. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Авария произошла на дороге Себрово — Сидоры около 14:00 мск.
«Произошло лобовое столкновение автомашин ВАЗ-2111 и LADA Granta. В результате ДТП погибли четыре человека: водители и их пассажиры», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, пострадал ребенок в возрасте около четырех лет, ехавший в автомобиле ВАЗ-211. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.