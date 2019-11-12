Росстат включил в перепись населения вопросы о языке и жизни за границей

Росстат включил в перепись населения вопросы о языке и жизни за границей

В ходе Всероссийской переписи населения, которая должна пройти в 2020 году, у граждан будут спрашивать, на каком языке они говорят каждый день, а также жили ли они за границей больше года. Соответствующие вопросы включат в опросный лист, заявил «РИА Новости» советник главы Росстата Павел Семенов.

В опросные листы добавлены, в том числе, вопросы «Проживали ли вы более 12 месяцев в других странах?», «Где вы проживали до прибытия в Россию?» и «Год прибытия (возвращения) в Россию», — заявил Смелов.

Вопрос о том, каким языком люди пользуются ежедневно, поможет собрать данные для разработки программ поддержки малых народов и анализа распространенности языков.

Основной этап переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Глава Росстата Павел Малков говорил, что она может стать последней традиционной переписью, где каждого гражданина опрашивают лично.