Число пострадавших в ходе столкновений в Бейруте превысило 230 человек

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Количество пострадавших в результате столкновения протестующих с полицией в Бейруте превысило 230 человек. Такие данные приводит ливанский Красный крест в Twitter.

Из них 63 человека были госпитализированы, 175 человек получили помощь на месте, уточнили в организации.

Ранее Reuters сообщал о гибели в беспорядках полицейского.

Столкновения протестующих с полицией в столице Ливана начались вечером 8 августа. Reuters оценивало количество собравшихся почти в 7 тыс. человек. Они требовали отставки правительства после взрыва в бейрутском порту. Протестующие кидали камни в полицию, несколько десятков человек пытались захватить правительственные здания.