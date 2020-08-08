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Политика ,  
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Число пострадавших в ходе столкновений в Бейруте превысило 230 человек

Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Количество пострадавших в результате столкновения протестующих с полицией в Бейруте превысило 230 человек. Такие данные приводит ливанский Красный крест в Twitter.

Из них 63 человека были госпитализированы, 175 человек получили помощь на месте, уточнили в организации.

Ранее Reuters сообщал о гибели в беспорядках полицейского.

Дипломаты сообщили об отсутствии россиян среди пострадавших в Бейруте
Политика
Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Столкновения протестующих с полицией в столице Ливана начались вечером 8 августа. Reuters оценивало количество собравшихся почти в 7 тыс. человек. Они требовали отставки правительства после взрыва в бейрутском порту. Протестующие кидали камни в полицию, несколько десятков человек пытались захватить правительственные здания.

Антиправительственные протесты в Бейруте. Фоторепортаж
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На фоне протестов премьер-министр Ливана предложил провести досрочные выборы в парламент.

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От взрыва 4 августа в порту Бейрута, по последним данным погибло более 150 человек, взрывной волной была разрушена значительная часть столицы.

Теги: Бейрут, Ливан, митинг
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