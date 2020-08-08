Дипломаты сообщили об отсутствии россиян среди пострадавших в Бейруте

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Российские граждане не пострадали из-за столкновений с полицией в Бейруте. Об этом РБК сообщили в посольстве России в Ливане.

«Информации о российских гражданах, пострадавших в ходе столкновений в Бейруте, нет», — сказал советник посольства России в Ливане Дмитрий Лебедев.

В Бейруте 8 августа антиправительственный митинг перерос в столкновения с полицией. По данным Reuters, в центре ливанской столицы находились около 7 тыс. протестующих. Они требовали отставки правительства, после взрыва в бейрутском порту 4 августа. Люди кидали в сотрудников полиции камни, были зафиксированы поджоги. Около десятка человек ворвались в здание МИДа.