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Дипломаты сообщили об отсутствии россиян среди пострадавших в Бейруте

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters
Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Российские граждане не пострадали из-за столкновений с полицией в Бейруте. Об этом РБК сообщили в посольстве России в Ливане.

«Информации о российских гражданах, пострадавших в ходе столкновений в Бейруте, нет», — сказал советник посольства России в Ливане Дмитрий Лебедев.

Протестующие в Бейруте заняли здание МИД
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Фото: Ellen Francis / Reuters

В Бейруте 8 августа антиправительственный митинг перерос в столкновения с полицией. По данным Reuters, в центре ливанской столицы находились около 7 тыс. протестующих. Они требовали отставки правительства, после взрыва в бейрутском порту 4 августа. Люди кидали в сотрудников полиции камни, были зафиксированы поджоги. Около десятка человек ворвались в здание МИДа.

Антиправительственные протесты в Бейруте. Фоторепортаж
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По данным Ливанского Красного Креста, в ходе беспорядков пострадали более ста человек. 22 из них были доставлены в больницы Бейрута, еще 87 человек получили медицинскую помощь на месте.

Теги: Бейрут, Ливан, митинг, МИД
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