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Политика ,  
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Захарова посоветовала Зеленскому провести «внутриукраинский саммит»

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его предшественникам на посту главы государства стоит провести обсуждения в стране по поводу сути минских соглашений. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

В своей публикации она прокомментировала высказывание президента Украины и нового главы делегации страны в контактной группе по решению конфликта в Донбассе Леонида Кравчука. Ранее он сказал, что ему непонятен особый статус Донбасса, который обсуждают лидеры России, Франции, Германии и Украины.

«Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (бывшим президентам Украины Леониду Кравчуку, Леониду Кучме, Петру Порошенко и действующему главе государства Владимиру Зеленскому — РБК.) и попытаться понять, что же записано в минских соглашениях?», — написала Захарова.

Она также уточнила, что бывшим лидерам Украины и нынешнему президенту известны аспекты минских соглашений. «Участники все в теме: двое были в контактной группе, один подписывал минские документы, один сделал их частью предвыборной программы», — пояснила Захарова.

Кроме того, представитель МИД отметила, что ни у кого из глав государства не возникало вопросов по «минскому пакету», а также добавила, что они сами просили Россию не задерживать процесс реализации проекта.

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Ранее Леонид Кравчук прокомментировал особый статуса Донбасса, о котором говорят на минских соглашениях. Он отметил, что провозглашенная республика хочет иметь не только особый статус управления, но и иметь признаки своей государственности. По его словам, в документе соглашения непонятно объясняется особый статус региона.

Теги: Мария Захарова, МИД, Украина
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