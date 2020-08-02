Захарова посоветовала Зеленскому провести «внутриукраинский саммит»

Мария Захарова (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его предшественникам на посту главы государства стоит провести обсуждения в стране по поводу сути минских соглашений. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

В своей публикации она прокомментировала высказывание президента Украины и нового главы делегации страны в контактной группе по решению конфликта в Донбассе Леонида Кравчука. Ранее он сказал, что ему непонятен особый статус Донбасса, который обсуждают лидеры России, Франции, Германии и Украины.

«Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (бывшим президентам Украины Леониду Кравчуку, Леониду Кучме, Петру Порошенко и действующему главе государства Владимиру Зеленскому — РБК.) и попытаться понять, что же записано в минских соглашениях?», — написала Захарова.

Она также уточнила, что бывшим лидерам Украины и нынешнему президенту известны аспекты минских соглашений. «Участники все в теме: двое были в контактной группе, один подписывал минские документы, один сделал их частью предвыборной программы», — пояснила Захарова.

Кроме того, представитель МИД отметила, что ни у кого из глав государства не возникало вопросов по «минскому пакету», а также добавила, что они сами просили Россию не задерживать процесс реализации проекта.