Тихановская призвала белорусов отказаться от насилия

Светлана Тихановская (Фото: Сергей Гриц / AP)

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала граждан отказаться от насилия. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном штабом политика в Facebook.

«Белорусы в гражданском и в форме, я прошу вас отказаться от насилия. Мы мирные люди. Наша сила в единстве и в любви к нашей стране, к нашим семьям. Нас большинство, и нам не нужна кровь на улицах городов», — сказала она.

Тихановская также отдельно обратилась к сотрудникам силовых структур. Она заявила, что уверена в том, что эти люди не будут «выполнять преступные приказы». Кандидат подчеркнула, что поддержит каждого милиционера и офицера в случае наказания со стороны руководства.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Вместе с действующим президентом Александром Лукашенко в выборах участвуют еще четыре кандидата.

Во время предвыборного обращения к народу и парламенту Белоруссии Лукашенко назвал Тихановскую и ее команду — жену экс-кандидата Валерия Цепкало Веронику и главу штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову — девчонками, которые не понимaют, что говорят.