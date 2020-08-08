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Выборы в Белоруссии ,  
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Тихановская призвала белорусов отказаться от насилия

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Сергей Гриц / AP)

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала граждан отказаться от насилия. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном штабом политика в Facebook.

«Белорусы в гражданском и в форме, я прошу вас отказаться от насилия. Мы мирные люди. Наша сила в единстве и в любви к нашей стране, к нашим семьям. Нас большинство, и нам не нужна кровь на улицах городов», — сказала она.

Тихановская также отдельно обратилась к сотрудникам силовых структур. Она заявила, что уверена в том, что эти люди не будут «выполнять преступные приказы». Кандидат подчеркнула, что поддержит каждого милиционера и офицера в случае наказания со стороны руководства.

Тихановская предложила способ избежать задержаний после срыва митинга
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Светлана Тихановская во время предвыборного митинга&nbsp;в парке Дружбы Народов в Минске
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Вместе с действующим президентом Александром Лукашенко в выборах участвуют еще четыре кандидата.

Во время предвыборного обращения к народу и парламенту Белоруссии Лукашенко назвал Тихановскую и ее команду — жену экс-кандидата Валерия Цепкало Веронику и главу штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову — девчонками, которые не понимaют, что говорят.

В Минске 6 августа должен был состояться митинг в поддержку Светланы Тихановской, однако политик попросила сторонников разойтись, чтобы не провоцировать полицию, и покинула встречу.

Теги: Белоруссия, выборы, Светлана Тихановская
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