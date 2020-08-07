В Москве загорелось здание спецбатальона ДПС

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В Москве произошел пожар в здании поста ДПС. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«В здании подразделения ДПС ГИБДД было возгорание, оно локализовано, пострадавших нет», — сообщили в полиции.

Пожар произошел по адресу улица Кременчугская, дом 21. Там, как следует из данных открытых источников, располагается 1-ый специальный батальон ДПС. Возгорание произошло в трехэтажном административном здании, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Площадь пожара составила 10 кв. м. По данным Telegram-канала Mash, загорелась холодильная установка вентиляции на крыше здания.

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