В Самаре загорелись десять домов на площади 1,3 тыс. кв. м

В Самаре вспыхнули десять частных домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Огнем охвачено 1,3 тыс. кв. м. Пожару присвоен третий ранг сложности. Никто не пострадал. Эвакуация не проводилась.

Ранее в МЧС по Самарской области сообщили, что в Железнодорожном районе города загорелись жилой дом и еще одна постройка. Площадь пожара составляла 250 кв. м., затем она увеличилась до 500 кв. м. Причины возгорания пока неясны.

5 августа в селе Гагино Нижегородской области сгорело зерновое поле на площади 24 га. Пожар возник на территории СПК «Березники». Никто не пострадал.