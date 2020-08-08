Пандемия коронавируса , 08 авг, 15:41
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МИД объявил о правилах въезда в Египет во время пандемии
Министерство иностранных дел рассказало о требованиях, предъявляемых гражданам при въезде в Египет. Об этом сообщается на странице департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России в Twitter.
«С 7 августа все прибывающие граждане обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, пройденный не более чем за 72 часа до въезда в страну», — говорится в сообщении.
Регулярные и чартерные международные рейсы по всем направлениям были приостановлены 27 марта из-за распространения коронавирусной инфекции.
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Тогда министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что позднее правительство планирует открыть границы еще с 30 странами.