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Выборы в Белоруссии ,  
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Российские сенаторы приехали в Минск для наблюдения за выборами

Делегация Совета Федерации прибыла в Минск, российские сенаторы будут наблюдать за выборами президента Белоруссии. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сенатора Алексея Кондратьева.

В белорусскую столицу российская делегация приехала на автобусе. Сейчас все разместились в гостинице. «Все нормально. Доехали без ЧП», — сказал Кондратьев, добавив, что сенаторы уже встретились с послом России Дмитрием Мезенцевым.

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Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. С 4-го числа в стране идет досрочное голосование. Оно продлится до 8 августа включительно. За три дня досрочного голосования явка избирателей составила 22,47%.

За пост главы государства борются пять кандидатов, в том числе нынешний президент Александр Лукашенко. Кроме него на выборы идут
бывший депутат нижней палаты парламента страны Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень и супруга арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии выборов заявил, что в случае проигрыша «никогда никуда не побежит» из страны.

Теги: Совет Федерации, выборы, Белоруссия
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