В Центре Гамалеи назвали способ облегчить состояние больных коронавирусом
Директор Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург опроверг информацию о том, что облегчить состояние больных коронавирусом может высокая концентрация фермента ACE2, который, содержится в винах, орехах и какао, сообщает «РИА Новости».
«Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего», — заявил эксперт.
Ранее вирусологии заявили, что при неправильном конструировании вакцины от коронавируса болезнь может усугубиться, так как некоторые антитела вызывают усиление инфекции. Это возможно, если вирус способен размножаться в клетках иммунной системы. Есть ли такое свойство у коронавируса, эксперты пока не выяснили.
По данным оперативного штаба, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 877,1 тыс. человек. Выздоровели с начала эпидемии более 683 тыс. человек, 14 725 — умерли.