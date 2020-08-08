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В Центре Гамалеи назвали способ облегчить состояние больных коронавирусом

Директор Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург опроверг информацию о том, что облегчить состояние больных коронавирусом может высокая концентрация фермента ACE2, который, содержится в винах, орехах и какао, сообщает «РИА Новости».

«Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего», — заявил эксперт.

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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Он также рассказал, что антитела, в таком случае, должны быть в концентрированном виде. Их вводят под капельницей внутривенно. По словам Гинцбурга, если вакцина работает профилактически, то антитела помогают, когда человек уже инфицирован.

Ранее вирусологии заявили, что при неправильном конструировании вакцины от коронавируса болезнь может усугубиться, так как некоторые антитела вызывают усиление инфекции. Это возможно, если вирус способен размножаться в клетках иммунной системы. Есть ли такое свойство у коронавируса, эксперты пока не выяснили.

По данным оперативного штаба, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 877,1 тыс. человек. Выздоровели с начала эпидемии более 683 тыс. человек, 14 725 — умерли.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, пандемия, антитела
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