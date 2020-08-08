Власти заявили о снижении числа участников протестных акций в Хабаровске

В Хабаровске после снятия ограничений из-за коронавируса на акции протеста стало приходить меньше человек. Об этом говорится на сайте правительства Хабаровского края.

«Численность участников несанкционированных акций в Хабаровском крае снижается пятую субботу подряд», — заявили власти.

В сообщении это связывается со снятием ограничительных мер. Со ссылкой на наблюдения полицейских в правительстве сообщили, что «все больше жителей» города предпочитают проводить свободное время в парках, скверах или на спортивных площадках.

По данным мэрии Хабаровска, в субботу, 8 августа, на улицы города вышли 2800 человек. Администрация отметила, что жители стали больше осознавать опасность пребывания в местах массового скопления людей «для здоровья и семейного бюджета».