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Дело губернатора Фургала ,  
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Власти заявили о снижении числа участников протестных акций в Хабаровске

В Хабаровске после снятия ограничений из-за коронавируса на акции протеста стало приходить меньше человек. Об этом говорится на сайте правительства Хабаровского края.

«Численность участников несанкционированных акций в Хабаровском крае снижается пятую субботу подряд», — заявили власти.

В сообщении это связывается со снятием ограничительных мер. Со ссылкой на наблюдения полицейских в правительстве сообщили, что «все больше жителей» города предпочитают проводить свободное время в парках, скверах или на спортивных площадках.

В Хабаровске начался новый митинг в поддержку Фургала
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Несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 1 августа 2020 года

По данным мэрии Хабаровска, в субботу, 8 августа, на улицы города вышли 2800 человек. Администрация отметила, что жители стали больше осознавать опасность пребывания в местах массового скопления людей «для здоровья и семейного бюджета».

Губернатора региона Сергея Фургала задержали в начале июля. Его обвинили в организации убийств дальневосточных бизнесменов в середине 2000-ых. В конце июля президент Владимир Путин отстранил Фургала от должности в связи с утратой доверия. Сам экс-губернатор не признает вину.

После задержания Фургала на Дальнем Востоке начались несанкционированные акции протеста в его поддержку. В прошлую субботу, 1 августа, мэрия Хабаровска оценила численность участников митинга в 3,5 тыс. человек.

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Теги: Хабаровск, протесты, Сергей Фургал
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