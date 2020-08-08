В Хабаровске начался новый митинг в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 1 августа 2020 года (Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС)

Жители Хабаровска пятую субботу подряд вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, сообщил местный портал dvhab.ru.

Начало митинга, как и в случае с прошлыми акциями, было запланировано на 12:00 (05:00 мск). К этому времени, по данным портала, у здания краевого правительства на площади Ленина собрались около 2 тыс. человек. После этого они начали шествие по центральным улицам улицам города. Демонстранты, как и прежде, требуют честного и открытого суда для Фургала в Хабаровске, а не в Москве.

По оценке администрации Хабаровска, на очередной митинг в поддержку бывшего главы региона вышли 2,8 тыс. человек. «Активность участников несанкционированных акций продолжает снижаться. У граждан появляется понимание опасности пребывания в местах массового скопления людей для здоровья и семейного бюджета», — указали в мэрии.

В ней добавили, что уже было составлено более ста протоколов, а суд привлек к ответственности 11 человек.

«Участникам акций выписаны штрафы в общей сложности на более чем 100 тыс. руб., на сумму почти в 3,5 млн руб. направлено уведомлений владельцам транспортных средств, нарушающим в ходе шествий правила дорожного движения», — заявили в администрации Хабаровска, напомнив, что в регионе по-прежнему действуют ограничения по проведению массовых и публичных мероприятий.